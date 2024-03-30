ВСУ бросили «зубы дракона» на оборону Киева: новости СВО на вечер 30 марта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины установили порядка 10 тысяч пирамидообразных бетонных конструкций под Киевом, призванных сдерживать наступление танков и прочей бронетехники, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Их называют «зубы дракона». По словам чиновника, столицу также будут защищать различные фортификационные сооружения, системы траншей и блиндажей, а также невзрывные заграждения.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к утру 30 марта, читайте в материале NEWS.ru.

«Кинжалы» и «Цирконы» проверили на прочность военные объекты ВСУ

Вооруженные силы России в течение последней недели нанесли 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию, сообщили в Министерстве обороны РФ. Военные уточнили, что атаки осуществлялись с помощью ракет «Циркон» и «Кинжал». Также по объектам ВСУ применялись беспилотники.

Под прицел российских ракет попали в том числе пункты временной дислокации иностранных наемников. Все цели атак были полностью достигнуты, военные предприятия Украины повреждены, добавили в ведомстве.

Фото: МО РФ

ВС России нанесли удар по аэродрому в Николаевской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому. По его словам, сильнейший урон получила западная военная техника. Также он добавил, что была атакована военная часть ВСУ в Николаевской области. Минобороны РФ информацию о поражении этих объектов не комментировало.

По словам подпольщика, три удара были нанесены по воинской части в районе Бугских высот. Он добавил, что «суровый темный дым» поднимается в трех местах.

Фото: МО РФ

ПВО сбила свыше 1200 дронов противника за неделю

Российские системы ПВО и авиация с 23 по 30 марта сбили 1208 украинских беспилотников, сообщает в сводке Минобороны РФ. Кроме того, силы ПВО нейтрализовали 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer и 171 снаряд РСЗО HIMARS.

Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении, противник потерял больше 860 солдат.

ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за неделю более 1,8 тысячи военнослужащих, при этом бойцы российской группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. В ряде населенных пунктов были отражены в общей сложности 64 контратаки ВСУ.

Фото: МО РФ

FPV-дрон влетел в толпу украинских пехотинцев

Минобороны РФ опубликовало кадры работы операторов беспилотников в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике, в том числе по пехотинцам ВСУ. Как рассказал оператор БПЛА с позывным Вжик, они уничтожают вражеские опорники, пикапы и технику. Кроме того, военные оказывают серьезную поддержку при наступлении.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он также отметил, что в населенном пункте нарушена подача электричества.

По словам губернатора, на территории поселка зафиксирована серия прилетов. Известно о повреждениях в двух многоквартирных домах, нескольких частных домах, а также в одном из производственных помещений.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки.

ВСУ предприняли две попытки нанести удар по Белгородской области, задействовав беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. Оба дрона были успешно нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны ВС РФ.

Фото: МО Украины

На Украине вырос спрос на макеты оружия

Украинская армия из-за участившихся обстрелов со стороны ВС России усилила закупку муляжей оружия, чтобы российские военные наносили удары по ложным целям, сообщает газета The Guardian. Искусственные цели производят на «секретных складах» на западе Украины. Производство макетов серийное.

Украинское руководство сообщает, что до страны не доходят поставляемые из Европы боеприпасы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, солдаты с передовой жалуются, что снарядный голод настолько силен, что ВСУ даже не могут вывозить раненых.

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