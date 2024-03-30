Появились кадры уничтожения украинской пехоты FPV-дронами Минобороны России: расчеты FPV-дронов поразили пехоту ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил России продолжают уничтожать пехоту украинской армии в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало кадры работы операторов беспилотников в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Как рассказал оператор БПЛА с позывным Вжик, они уничтожают вражеские опорники, пикапы и технику. Кроме того, военные оказывают серьезную поддержку при наступлении.

Опорники, пикапы, вооруженная техника, которую замечаем, сразу попадают в задачи, у нас вылет. Мы очень сильно помогаем с наступлением, выдвигаемся на позиции, работаем. Когда идет наступление, дают команду, блиндаж надо какой-то разобрать, где сидит группа ДРГ, и уничтожаем их, — сказал оператор БПЛА.

В министерстве добавили, что за последние сутки российские десантники нанесли более 40 ударов по объектам противника на Артемовском направлении. Было уничтожено большое количество личного состава и техники ВСУ. При этом вторые номера расчетов корректировали полеты при помощи разведывательных дронов.

Ранее гендиректор предприятия ЦКБР, разработавшего FPV-дроны «Джокер», Дмитрий Кузякин сообщил о сдаче в плен целой роты украинских солдат. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря применению данных беспилотников.