Российские FPV-дроны «Джокер» помогли взять в плен роту ВСУ ЦКБР: российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Целая рота солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен ВС РФ благодаря применению FPV-дронов «Джокер», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он допустил, что этот рекорд уже никто не сможет повторить.

Это был не Brаdley, не Humvee и дaже не Leopаrd-2, а срaзу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдaться в плен, увидев воочию, что знaчит мaссовое применение FPV дронов... То есть один мaленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ, — подчеркнул Кузякин.

По его словам, в тот момент боевой обстановки украинские военные ожидали «конвенциональной войны» и встали в классическую линию обороны. Бойцы ВСУ подготовили пулеметные гнезда, противотанковые расчеты и РПГ. Кузякин пояснил, что россияне запустили в ход FPV-расчеты, спешно «размотавшие» вторую линию обороны ВСУ.

Укрaинские солдaты нa передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их мaссовая сдaчa в плен и есть главный трофей в рaботе нaшего центрa, — подчеркнул разработчик.

ЦКБР входит в технопарк ЦАГИ подмосковного Жуковского и занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем. Центр ведет как обучение операторов, так и производит сами дроны.

Ранее Telegram-канал «Русский инженер» сообщил, что в зоне спецоперации стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Авторы канала уточнили, что речь идет о гибриде самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов. Это ретранслятор, способный поднимать FPV-дроны, увеличивая их дальность.