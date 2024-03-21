Уникальный российский дрон «Пчелка» заметили в зоне СВО «Русский инженер»: Россия стала применять против ВСУ гибридный дрон «Пчелка»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

БПЛА «Пчелка»

В зоне спецоперации стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка», сообщает Telegram-канал «Русский инженер». Уточняется, что это гибрид самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов.

[Гибрид] оснащен ДВС и является платформой для подъема коптеров, без всяких катапульт. И тем самым может увеличить дальность действия FPV-дронов, сам является при этом ретранслятором, — написал автор канала.

Он отметил, что разработка является «красивым и изящным» решением. По его словам, ранее о применении «Пчелки» рассказывать было нельзя, пока противник сам не идентифицировал факт его использования. Однако гибридный дрон эксплуатируется в зоне спецоперации уже давно, добавил автор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Россия еще не использовала в ходе СВО свой самый мощный неядерный заряд — ОДАБ-9000 (объемно-детонирующая авиационная бомба). По его словам, мощность снаряда составляет 44 тонны тротилового эквивалента и он прозван в СМИ «папой всех бомб».

Также сообщалось, что Британия не планирует передавать Киеву и размещать на Украине лазерное оружие DragonFire. Таким образом Минобороны Соединенного Королевства ответило на заявления ряда украинских политиков о готовности использовать новое вооружение для защиты своего неба.