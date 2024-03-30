В российском регионе повреждены домовладения после обстрела Старовойт: ВСУ повредили четыре домовладения в селе Гуево при обстреле

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки.

Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. <...> Повреждены четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы, — написал Старовойт.

Глава Курской области добавил, что при обстреле обошлось без пострадавших. Он опубликовал фото, на которых видны поврежденные постройки. Старовойт также пообещал оказать помощь в восстановлении всем владельцам пострадавшего имущества.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в 07:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого Минобороны сообщило о еще одной атаке в регионе. В 08:00 мск в небе над областью был сбит второй БПЛА.

Также ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал. На место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.