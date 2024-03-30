Беспилотник ВСУ атаковал приграничный российский регион МО РФ: средства ПВО отразили атаку беспилотника в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на объекты на территории Белгородской области примерно в 07:30 по московскому времени, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, противником был задействован один беспилотный летательный аппарат. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в небе над регионом.

Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб Белгорода призвал местных жителей не верить распространившейся в Сети информации о том, что на территории региона будет введен комендантский час. В оперштабе подобные сообщения назвали фейком. Жителям области посоветовали доверять информации только из официальных источников и не реагировать на провокации.

Также ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Запесочье Погарского района со стороны ВСУ. По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, никто из мирных жителей не пострадал.