Жителям Белгородской области рекомендовали не реагировать на фейки Оперштаб Белгорода опроверг информацию о комендантском часе

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Оперативный штаб Белгорода на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте» ответил на комментарий одной из подписчиц. Жителям региона посоветовали не верить распространившейся в Сети информации о том, что будет введен комендантский час, и назвали эти данные фейком.

Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины, — напомнили в оперштабе.

Жителям региона предложили доверять информации только из официальных источников и не реагировать на провокации.

Накануне регион трижды подвергался атакам Вооруженных сил Украины. Последний беспилотник средства противовоздушной обороны сбили в примерно в 20:15 мск 29 марта.

Также стало известно, что Wildberries закроет часть своих пунктов выдачи в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Компании важно, чтобы клиенты и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало, добавили там.

Днем 29 марта беспилотник ВСУ самолетного типа врезался в многоквартирный жилой дом. В результате погиб один мужчина и пострадали два человека. Супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина была доставлена в областную клиническую больницу.