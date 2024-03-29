Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Запесочье в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинские террористы атаковали поселок Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично поврежден один жилой дом, автомобиль и сельхозтехника, — написал глава региона.

О новой атаке ВСУ также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попало село Горналь Суджанского района. Глава региона отметил, среди местных жителей обошлось без пострадавших.

Это вторая атака на Курскую область за день. Ранее в пятницу, 29 марта, глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по деревне Внезапное Кореневского района. В результате действий украинской стороны населенный пункт остался без электроснабжения.

Тем временем беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. Момент прилета дрона в многоэтажное здание попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как после попадания БПЛА в дом происходит взрыв и из окон начинает валить черный дым. В результате атаки погиб мужчина.