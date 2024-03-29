Момент прилета дрона ВСУ в жилой дом в Белгороде попал на видео

Фото: t.me/vvgladkov

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в жилой дом в Белгороде. Момент прилета дрона в многоэтажное здание попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «БелПлюс», видно, как после попадания БПЛА в дом происходит взрыв и из окон начинает валить черный дым. В результате атаки погиб мужчина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при атаке украинского беспилотника еще два человека пострадали. В пяти квартирах были зафиксированы различные повреждения, в частности выбиты окна и балконные остекления. Кроме этого, поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, украинский снаряд упал на гараж частного жилого домовладения. В результате атаки были посечены заборы, кровли и фасады. Кроме этого, повреждения получил газопровод. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Украинские войска ранее также обстреляли деревню Внезапное в Курской области. В центре населенного пункта насчитали семь прилетов. Глава региона Роман Старовойт заявил, что в результате атаки жители деревни остались без электроснабжения. Пострадавших нет.