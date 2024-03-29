ВСУ второй раз за день обстреляли российский регион Старовойт: село Горналь в Курской области попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Село Горналь Суджанского района Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ днем в пятницу, 29 марта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, среди местных жителей обошлось без пострадавших.

Село Горналь Суджанского района было обстреляно сегодня днем со стороны Украины. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждено одно домовладение, также сгорел сарай, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Собственнику пострадавшего имущества будет оказана помощь в восстановлении, отметил Старовойт. Губернатор также представил фото, на котором можно увидеть сгоревший сарай.

Ранее глава Курской области сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по деревне Внезапное Кореневского района. В результате действий украинской стороны населенный пункт остался без электроснабжения.

До этого под ударом оказался поселок Теткино Глушковского района. Старовойт отметил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждены шесть домовладений. Глава региона отметил, что собственникам поврежденного имущества будет оказана помощь в восстановлении и ремонте.