Над Белгородом сбили еще один беспилотник Минобороны РФ: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве сообщили, что примерно в 07:30 на территории Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в небе над регионом. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в приграничном районе на Белгородском направлении была уничтожена еще одна диверсионная группа. По его словам, противник пытался закрепиться в заброшенном здании и организовать там огневую точку, однако их действия были вовремя обнаружены. После этого по объекту был нанесен артиллерийский удар.

Также накануне к жителям республики обратился губернатор области Вячеслав Гладков, он призвал не верить сообщениям в Сети о введении комендантского часа. Он назвал данные фейком и напомнил, что регион ежедневно подвергается инфоатакам со стороны Украины.