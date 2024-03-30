Стало известно об уничтожении украинской ДРГ на Белгородском направлении Кадыров: ДРГ уничтожена в заброшенном здании на Белгородском направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Российские подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на информацию начальника ОМВД России по Курчалоевскому району. Лидер республики подчеркнул, что прорыва противника допущено не было в результате грамотных и эффективных действий подразделений.

Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника, — написал Кадыров.

На днях стало известно, что грамотное руководство помогло инженерно-саперному взводу ВС РФ уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Бойцы столкнулись с ней при установке противотанкового минного поля. Лейтенант Александр Мошкин распределил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми позициями, оперативно выявлял наиболее опасные направления атаки и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою. Группа украинских военнослужащих была уничтожена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп было купировано еще на подходе к госгранице России. По его словам, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.