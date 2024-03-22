В Кремле рассказали, как далеко удалось проникнуть ДРГ на территорию РФ Песков: большинство ДРГ были остановлены еще на пути к госгранице России

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Дмитрий Песков

Большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп были купированы еще на подходе к госгранице России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.

Вы же слышали заявления Министерства обороны. Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины потеряли собственные позиции в Донбассе — населенные пункты Орловку и Невельское. Таким образом, ВС РФ заняли в Донбассе ряд важных населенных пунктов и отодвинули фронт дальше от Донецка.

Украина после атак на российские регионы столкнулась с энергетическими проблемами во многих крупных городах, лишилась несколько тысяч солдат и пары сотен военной техники, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. В связи с этим он называет «поход ВСУ на Белгородскую и Курскую область» странным.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что новые удары по военной и энергетической инфраструктуре ВСУ утром 22 марта могут свидетельствовать о вероятном скором наступлении ВС России. Он обратил внимание, что впервые за долгое время в результате боевых действий почти весь Харьков остался без интернета.