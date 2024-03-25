Саперы не оставили шансов украинской ДРГ при столкновении в зоне СВО Минобороны РФ: взвод лейтенанта Мошкина уничтожил ДРГ во время минирования

Фото: МО Украины

Грамотное руководство помогло инженерно-саперному взводу ВС РФ уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. По информации ведомства, бойцы столкнулись с противником при установке противотанкового минного поля.

Российскими военными командовал лейтенант Александр Мошкин, уточнили в МО. Ему удалось оперативно оценить ситуацию и дать отпор украинским диверсантам.

Заняв оборону, Александр Мошкин распределил и рассредоточил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми точками, оперативно выявлял наиболее опасные направления атаки и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою. Благодаря грамотному руководству Александра Мошкина взводу удалось уничтожить группу украинских боевиков, — констатировали в пресс-службе министерства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года. По его словам, в рядах украинской армии участились случаи дезертирства, а также ВСУ стали чаще заниматься мародерством в отношении населения.