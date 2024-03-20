«В три раза выше»: Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года Шойгу: ВСУ с начала года потеряли свыше 71 тысячи человек

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства. Он отметил, что в рядах украинской армии участились случаи дезертирства, а также ВСУ стали чаще заниматься мародерством в отношении населения.

В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, — заявил глава ведомства.

С начала года ВС России уничтожили четыре украинских танка Abrams, пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок Himars, 11 пусковых установок ЗРК, в числе которых пять Patriot, уточнил министр. Киевские власти скрывают от граждан реальную обстановку на поле боя и выдают за успехи теракты против россиян, а также наращивают принудительную мобилизацию, утверждает Шойгу.

Министерство обороны России ранее сообщило, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных солдата. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан. Южнокорейских военных прибыло на Украину 15, пять из них убиты.