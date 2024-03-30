«Боеприпасы не доходят»: в Европе обеспокоились снарядным голодом ВСУ Премьер Эстонии заявила, что встревожена из-за снарядного голода ВСУ

Украинское руководство сообщает, что до страны не доходят поставляемые из Европы боеприпасы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, солдаты с передовой жалуются, что снарядный голод настолько силен, что ВСУ даже не могут вывозить раненых, передает ERR.

Я немного встревожена, потому что мы, так сказать, хлопаем себя по плечу, мол, мы молодцы, но из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят <...> Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что не могут даже вывезти раненых, потому что нет боеприпасов, — заявила Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур при этом добавил, что в Европе не хватает средств на помощь Украине. По его словам, отправку боеприпасов усложняет то, что их надо проверять. Это значит, что они попадут на фронт в лучшем случае к концу года, подчеркнул глава ведомства.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов. Он добавил, что Россия в сложившейся ситуации обладает подавляющими силами. Глава ведомства не стал гарантировать того, что не последует дальнейших отступлений украинских военных.