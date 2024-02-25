Кулеба признал, что ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Вооруженные силы Украины испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, признал в интервью CNN министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Россия в сложившейся ситуации обладает подавляющими силами.

Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений, — заявил министр.

Также Кулебе был задан вопрос, сумеют ли украинские силы удерживать позиции в Харьковской области. Министр ответил, что ВСУ пытаются противостоять «подавляющим силам России». При этом он не стал гарантировать того, что не последует дальнейших отступлений украинских военных.

Ранее министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров сказал, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны. Однако такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не спешит, отметил The Wall Street Journal.

О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих также говорил французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов к середине февраля. Полковник указал на моральное и военное истощение Украины, а также еще большее усиление зависимости Киева от помощи Вашингтона.