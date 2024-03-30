Зеленский захотел договориться с Москвой: новости СВО на утро 30 марта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться раньше, чем ожидалось прежде. По его словам, это, вероятно, произойдет до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 29 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как Зеленский планирует договариваться

Зеленский отметил, что если Украина вернет контроль над утраченными после февраля 2022 года территориями, то страны, сомневающиеся в том, надо ли поддерживать Киев, могут отвернуться от России. В этом случае Москва будет готова к диалогу, считает он.

Политолог Сергей Марков убежден, что заявление Зеленского нельзя считать шагом к компромиссу. Слова о том, что следует достичь отхода России к границам 1991 года без дополнительных боев, связаны с попыткой добиться от Запада больших ассигнований, подчеркнул эксперт.

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

На что вновь пожаловался Зеленский

Задержка Конгресса США с одобрением пакета военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Украине, заявил Владимир Зеленский. Он предупредил, что ВСУ придется вновь отступить, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни 155-мм артиллерийских снарядов.

Зеленский добавил, что после потери Авдеевки в феврале Генштаб Украины принял верные решения и стабилизировал ситуацию на фронте. По его словам, если ничего не изменится, Киев получит передышку, сможет вооружить и обучить в тылу военнослужащих для начала нового контрнаступления уже в этом году. Он также озвучил истину, которую пришлось принять Киеву: «Если вы этого не сделаете, это сделает Россия».

Также Зеленский признал, что в США не были довольны ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам топливно-энергетического комплекса России. Он добавил, что Вашингтон не имеет права запрещать Киеву атаковать что-либо собственным оружием, а при атаках использовались БПЛА украинского производства.

Украинский лидер пояснил, что российские дроны прорывают оборону ВСУ, атакуют энергетические объекты и другую инфраструктуру. По его словам, Киеву приходится в надежде на сдерживание наносить ответные удары по территории РФ. Зеленский подчеркнул, что россияне должны научиться жить без бензина, дизеля и электричества так же, как украинцы. По его мнению, это было бы честно.

Как ВСУ атаковали РФ

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в пресс-службе Минобороны России. Это произошло примерно в 20:15 мск 29 марта.

Фото: МО Украины

Что сделает Wildberries из-за обстрелов ВСУ

Wildberries закроет часть своих пунктов выдачи в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Компании важно, чтобы клиенты и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало.

Отмечается, что плата за обратную доставку взиматься не будет. В компании заверили, что уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес.

Какие объекты разрушены на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ночь на 29 марта под удары Вооруженных сил России попали две гидроэлектростанции. По его словам, речь идет о Каневской и Днестровской ГЭС. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что в результате удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области была полностью разрушена, сообщила компания «Центрэнерго». В Киеве пообещали выделить средства на ее восстановление. В пресс-службе украинского производителя энергии отметили, что уничтожены все блоки ТЭС, повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенных повреждений эксперты оценили в категориях от полного до значительного.

Что спасет Украину по мнению Орбана

Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Орбан

Какую ошибку допустили США в отношении РФ

США и страны Запада совершили роковую ошибку, пытаясь сломить Россию при помощи Украины, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер. По его словам, это имело разрушительные последствия.

В Вашингтоне, по его утверждению, считают Россию основной помехой на пути к глобальной гегемонии, и в кампанию по ее ликвидации США втянули своих партнеров. Однако, отмечает профессор, Запад все равно проиграл по всем пунктам — экономика развивается, а практически весь остальной мир симпатизирует Москве.

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