Зеленский упреками выбивает помощь у США: новости СВО на вечер 29 марта

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за задержку военной помощи Киеву. По его словам, американские законодатели должны были помочь «еще вчера». Украинский лидер подчеркнул, что сейчас сосредоточится на работе с конгрессом, чтобы там осознали степень нужды Украины в финансировании.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром и днем 29 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Чем недоволен Зеленский?

Зеленский в интервью телеканалу CBS выразил недовольство в связи с задержкой финансирования и поставок вооружений Украине. По его словам, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что Россия якобы представляет угрозу для всего мира.

«Они должны были помочь Украине еще вчера. Мне нечего добавить. Это угроза для всего мира», — сказал он.

Украинский лидер также высказался о предстоящих выборах президента США, которые пройдут осенью 2024 года. Как подчеркнул Зеленский, кто бы ни стал новым американским лидером, он будет надеяться, что поддержка Вашингтона Киеву не изменится.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Что говорит Сырский о положении ВСУ?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ранее озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена после проведенного аудита. По его словам, цифра была сокращена. Главком выразил надежду, что в войсках будет достаточно людей за счет не только мобилизованных, но и добровольцев.

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась», — сказал он.

Сырский добавил, что сейчас целью ВСУ является подготовка резервов к новому наступлению. Он добавил, что украинская армия намерена не допустить потери территорий. По его словам, военные научились вести боевые действия не числом снарядов, а мастерством.

Информацию о подготовке ВСУ к наступлению на РФ подтвердил военкор Василий Ткач. По его словам, украинские войска расположились на всех участках границы. Он отметил, что в Киеве вынуждены жертвовать резервами на передовой, чтобы не допустить открытия нового фронта.

Кулеба заговорил о мирной конференции по Украине. Как на это отреагировали в России?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой в рамках «формулы мира» Зеленского. По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план. Он отметил, что Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

«По сути, формула мира — это меню, которое решает основные проблемы. <...> И мы разработали это меню таким образом, чтобы любая страна могла выбрать тот вопрос, над которым она хочет работать. <...> Это позволит нам привлечь больше стран», — сказал он.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине, назвав «формулу мира» алхимией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Что известно о взрывах на Украине?

Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Атака была произведена в ночь на 29 марта оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал». Все цели поражены, уточнили в ведомстве.

После этого украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения в результате взрывов 29 марта. По данным оператора, в Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

По данным СМИ, взрывы прогремели в городах Львов и Днепр, а также в Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях. Также несколько взрывов прозвучало в Киевской области. Местные мониторинговые каналы писали, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

По данным российского военного ведомства, подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Противник потерял до 795 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении 13 атак украинских штурмовых групп.

Фото: МО РФ

Тем временем ВКС России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе. Средства ПВО за сутки уничтожили 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Вампир».

В свою очередь председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины в панике строят еще одну линию обороны на Ореховском направлении в Запорожье. По его словам, украинские военные завезли большое количество строителей на этот участок фронта для ускоренного возведения сооружений.

Какие новые подробности стали известны об оружии России и Украины?

Швеция продолжает изучать возможность поставок Украине боевых самолетов Gripen, сообщил глава Минобороны страны Пол Йонсон. Он напомнил, что королевство является частью «коалиции истребителей» и согласилось обеспечить ВСУ современной боевой авиацией. Он также призвал Евросоюз «усилить» военную поддержку Украины.

Тем временем российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow. На кадрах, опубликованных РИА Новости, показаны головной обтекатель, донная часть и обезвреженный взрыватель боевой части, а также процесс разборки ракеты.

В свою очередь военкор Александр Сладков напомнил Украине о российской авиационной бомбе ФАБ-9000, известной как «Слон». По его словам, в последний раз «Слон» применялся в Чечне. Тогда ФАБ-9000 пробила насквозь здание бывшего республиканского комитета компартии, оно же «Дворец Дудаева». Он отметил, что сейчас ничего не мешает РФ сделать это в зоне СВО.

Фото: МО РФ

Что известно о передаче тел погибших Украине?

Украина получила тела 121 погибшего военного, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) страны. Среди них 107 тел погибших в ДНР, 12 — в ЛНР и два — в Запорожской области.

В штабе заявили, что тела вернули благодаря взаимодействию КШППВ с ВСУ, МВД и ГСЧС Украины, объединенным центром Службы безопасности и Секретариатом уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц. Останки украинских военнослужащих доставят в государственные учреждения, где личности погибших установят судебно-медицинские эксперты и представители правоохранительных органов. Тела после идентификации передадут для захоронения семьям.

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