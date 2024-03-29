«Ждем „Слона“»: Сладков рассказал о бомбе, которую еще не применяли в СВО Сладков: Россия еще не применяли в СВО бомбу ФАБ-9000

Фото: МО РФ

Авиационная бомба ФАБ-500

У России есть авиационная бомба ФАБ-9000, известная как «Слон», заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, комментируя сообщения о том, как на Украине боятся ФАБ-3000. По его словам, «Слона» советские войска применяли в Афганистане сотнями и ничего не мешает сделать это в СВО.

Еще не сказал своего слова «Слон». Едва разговор заходит о возобновлении серийного производства в России ФАБ-3000, враг теряет настроение. Но погодите, есть еще «Слон» — ФАБ-9000. В Афгане советские войска ее применяли сотнями. И ничего не мешает применять ее в СВО. Ждем «Слона» в СВО, — написал он.

По его словам, в последний раз «Слон» применялся в Чечне. Тогда ФАБ-9000 пробила насквозь здание бывшего республиканского комитета Компартии, оно же «Дворец Дудаева».

Это гигантская высотка. Бомба зависла над подвалом, где укрывался штаб Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Не взорвалась, — резюмировал Сладков.

Ранее Минобороны сообщило, что массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля этого года. Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». Номенклатура ФАБ включает в себя ФАБ-2000, ФАБ-3000, ФАБ-5000 и самую тяжелую — ФАБ-9000 с боевой частью массой более 4,5 тонны.