Мощнее «Искандера»: как работают российские ФАБ-1500, что говорят в ВСУ Военный эксперт Кнутов: ФАБ-1500 разрушительнее «Искандеров»

Фото: РИА Новости

Советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер», считает военный эксперт Брий Кнутов. В чем плюсы старых полуторатонных бомб, что о результатах их применения говорит противник?

В чем преимущества старых ФАБ-1500

Советская фугасная авиабомба ФАБ-1500 М54 была создана в 1954 году и остается одной из самых мощных бомб в мире. Масса боевой части полуторатонной бомбы достигает 675 кг, при взрыве она оставляет воронку глубиной до 15 м, а осколки сохраняют поражающее действие на расстоянии до 500 м.

В ходе СВО фугасным авиабомбам добавили унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК). Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что это резко повысило их эффективность и дало преимущества перед ракетным комплексом «Искандер».

«Главное преимущество бомб с установленными на них УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно 10 км, причем на расстоянии до 50 км от объекта. Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — объяснил Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По разрушительной мощности полуторатонные авиабомбы превосходят ракеты комплексов «Искандер» — баллистические 9М723 и крылатые 9М728 и 9М729. В то же время бомбы с УМПК уступают ракетам по дальности применения, но их стоимость значительно ниже.

Фото: МО РФ Ракета комплекса «Искандер»

Сколько стоят ФАБ-1500 и ракеты «Искандера»

Западные СМИ оценивают стоимость ракет для ракетных комплексов «Искандер» в $3 млн, не называя конкретной модели. «Военное обозрение» указывает даже более высокую стоимость — различные источники оценивают стоимость 9M723 в 400 млн рублей (более $4,3 млн), а 9М729 — в 500 млн руб. (более $5,4 млн).

В то же время, по заявлениям стран НАТО, 9М729 представляет собой сухопутный вариант ракеты «Калибр», стоимость которой значительно ниже — от $0,3 млн до $0,5 млн (экспортный вариант). Истинная стоимость производства российских крылатых и баллистических ракет представляет собой государственную тайну.

Точная стоимость авиабомб советских моделей не раскрывается, однако известно, что она значительно ниже. По утверждению РИА Новости, стоимость ФАБ-500 не превышает 300 тыс. рублей (порядка $3,2 тыс.) Модернизация под УМПК прибавляет к этой цене еще 30–50%. Соответственно, цена ФАБ-1500 с УМПК должна составлять проценты от стоимости ракет «Искандера».

OneIndia отмечает, что в 2018 году Индия приобрела у Рособоронэкспорта 240 ФАБ-1500 с лазерным наведением за 12,54 млрд рупий ($150 млн), то есть экспортная цена до массового внедрения УМПК составила $625 тыс. за штуку.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где использовали ФАБ-1500 в ходе СВО

Применение авиабомб с УМПК, в особенности мощных ФАБ-1500, дало ВС РФ значительное преимущество, считает Кнутов.

«Например, недавно в районе поселка Крынки ВС РФ заметили, что противник сосредоточил резервы. Но при помощи бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции весь резерв противника был уничтожен», — отметил военный эксперт.

Впервые о применении ФАБ-1500 с УМПК в зоне СВО сообщали в начале сентября — бомбу применили по объектам ВСУ в районе Берислава в Херсонской области. С тех пор авиабомбы с УМПК применяются по всей зоне спецоперации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Что говорят в ВСУ о ФАБ-1500

В ВСУ быстро оценили опасность ФАБ-1500 для своих позиций. Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос признал, что новые возможности ВКС РФ стали серьезной угрозой.

«Если на взводный опорный пункт или батальонный опорный пункт прилетают четыре-пять бомб весом от 500 кг до 1,5 тонны, то, поверьте мне, там остается только пустота», — рассказал Кривонос в интервью.

Официальные источники в ВСУ также нервно реагировали на новые бомбы: представитель ВВС Украины Юрий Игнат назвал из «угрозой, на которую нужно срочно реагировать» (так он обосновал необходимость передачи Киеву американских истребителей).

Есть ли у России бомбы мощнее ФАБ-1500

В Советском Союзе были созданы фугасные авиабомбы массой более 1,5 тонны. Номенклатура ФАБ включает в себя ФАБ-2000, ФАБ-3000, ФАБ-5000 и самую тяжелую — ФАБ-9000 с боевой частью массой более 4,5 тонны.

В то же время практика применения сверхтяжелых ФАБ в ходе боевых действий в Афганистане показала их относительно низкую эффективность. Тем не менее за три месяца 1988 года бомбардировщики Ту-16 сбросили 289 ФАБ-9000-М54. Однако приспособленные для ее доставки самолеты Ту-14 и Ту-16 были сняты с вооружения.

Читайте также:

«Остается только пустота»: как планирующие бомбы уничтожают ВСУ

Как ВС РФ из старых бомб сделали супероружие, которое уничтожает все вокруг

Умная российская бомба поразила штаб ВСУ: чего теперь стоит бояться НАТО