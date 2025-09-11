Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 19:22

Военэксперт назвал цели применения ОДАБ-1500 в зоне СВО

Военэксперт Леонков: ОДАБ-1500 способны уничтожать мощные укрепрайоны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские термобарические боеприпасы ОДАБ-1500 могут применяться в зоне СВО для уничтожения украинских укрепрайонов, рассказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, такие бомбы помогают выкурить из укрытий те силы противника, которые не желают сдаваться.

Такие бомбы применяют в тех случаях, когда нужно обезлюдить какой-то укрепрайон, нанести максимальный ущерб тем, кто сидит там и не желает сдаваться. Первые действительно мощные боеприпасы такого рода применяли в Афганистане, где в укрытиях сидели моджахеды, выкурить которых было невозможно, — пояснил эксперт.

Леонков добавил, что ОДАБ расшифровывается как «объемно детонирующая авиационная бомба». По его словам, боеприпас за счет распыления аэрозоля мгновенно уничтожает живую силу и легкую бронетехнику противника.

Ранее об особенностях применения термобарических боеприпасов рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что ОДАБ-1500 обладают потенциалом для уничтожения заглубленных и хорошо защищенных подземных укреплений Вооруженных сил Украины

