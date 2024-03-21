Россия начала массовый выпуск трехтонных супер-бомб В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФАБ-500

Массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля этого года, сообщает Минобороны РФ. Об этом главе ведомства Сергею Шойгу доложили во время инспекции предприятий ОПК Нижегородской области.

На предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000, — сказано в публикации.

Отмечается, что с прошлого года объем артиллерийских и авиационных средств поражения на этом ОПК вырос в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации мощностей. В частности, на заводе с 2022 года модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Как считает военный эксперт Брий Кнутов, советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». Номенклатура ФАБ включает в себя ФАБ-2000, ФАБ-3000, ФАБ-5000 и самую тяжелую — ФАБ-9000 с боевой частью массой более 4,5 тонн.

Ранее CNN писал, что применение Россией ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди украинских военных и изменило баланс сил на фронте. В материале отмечается, что авиабомбы «превращают в руины» украинскую линию обороны. Они способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре, а также оказывают «сильное давление на моральный дух» противника.