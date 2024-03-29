ВСУ не выдержат натиска ВС РФ: новости СВО на утро 29 марта

Фото: МО РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. Он также добавил, что у армии «почти не осталось артиллерии».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 28 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Почему Украину призвали «молиться»

Россия готовится к крупному наступлению на фронте, пишет The Economist. По информации издания, оно может начаться ближе к лету, когда земля высохнет после весенней распутицы. В материале отмечается, что способность Украины сдержать это наступление находится под вопросом, поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и укрепить свою линию обороны. Тупик же с выделением американской помощи может привести к тому, что России удастся прорваться через «неадекватные» оборонительные линии Украины.

«В последние недели экскаваторы начали работать, и „зубы дракона“ уже начинают проявляться. Это должно было произойти гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как рота солдат ВСУ сдалась в плен

Целая рота солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен ВС РФ благодаря применению FPV-дронов «Джокер», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он допустил, что этот рекорд уже никто не сможет повторить.

По его словам, в тот момент боевой обстановки украинские военные ожидали «конвенциональной войны» и встали в классическую линию обороны. Бойцы ВСУ подготовили пулеметные гнезда, противотанковые расчеты и РПГ. Кузякин пояснил, что россияне запустили в ход FPV-расчеты, спешно «размотавшие» вторую линию обороны ВСУ.

Где гремели взрывы на Украине

Несколько взрывов прозвучало в Киевской области после объявления воздушной тревоги, сообщало украинское издание «Страна.ua». Местные мониторинговые каналы писали, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА.

По данным мониторинговых каналов, в районе Бровар после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечалось, что ПВО не могла отбить массовую атаку. Также стало известно о взрывах в Павлограде (Днепропетровская область). Официального подтверждения власти регионов не предоставили.

Как ВСУ атаковали РФ

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате налета дрона травмы получил один человек.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Губернатор отметил, что пострадавшего экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. Ему оказывается необходимая помощь. Также известно, что повреждения получило частное домовладение — урон нанесен хозпостройке и забору.

Кроме того, в ночь на 29 марта над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив на подлете к городу 15 воздушных целей, рассказал Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет.

Он уточнил, что в Белгороде в результaте воздушной aтaки со стороны ВСУ выбиты окнa в 37 квaртирaх 17 многоквaртирных домов, в одном из МКД осколки снaрядa сильно повредили бaлкон квaртиры. Также повреждено остекление в «Белгород Aрене» и гимнaзии № 22. По предвaрительным дaнным, осколкaми посечено 12 машин, добавил губернатор.

Почему ВС РФ стали чаще уничтожать Abrams

ВС РФ стали чаще уничтожать танки Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, так как ВСУ стали больше их использовать, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию, военный эксперт подчеркнул, что украинская армия столкнулась с ситуацией, когда оружия остается меньше, чем «выбивается», поэтому приходится применять технику, которую до этого прятали.

Как уточнил капитан, раньше ВСУ прятали Abrams на скрытых позициях, но теперь все чаще они попадают под удары российской армии. В некоторых случаях их удается ликвидировать при помощи беспилотников. При этом Дандыкин уточнил, что танки все равно стараются не выпускать на открытые пространства, а используют из закрытых точек.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Что известно о гибели перебежчика в зоне СВО

Гражданин РФ Дани Акель, вступивший в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, погиб в зоне специальной военной операции, говорится в сообщении организации в Telegram. По данным aif.ru, его ликвидировали около границ Белгородской области.

Согласно информации издания, Акель с позывным Апостол принимал участие в рейдах террористических батальонов на Белгородскую область. Кроме того, он был участником атаки на Новую Таволжанку летом 2023 года. После перехода на сторону ВСУ Акель рассказывал, что в 2022 году бежал в Эстонию через Псковскую область и запросил политическое убежище в стране НАТО. После этого россиянина завербовали в легион «Свобода России».

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