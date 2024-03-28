С какими болезнями не берут в армию в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Весенний призыв - 2024

1 апреля в России начинается весенний военный призыв. В этом году в силу вступил ряд нововведений. Повестки будут вручаться не только лично в руки, но и в электронном формате — через «Госуслуги». А верхняя планка призывного возраста поднялась до 30 лет. Неизменным остался список заболеваний, обеспечивающих либо временное, либо полное освобождение от службы. Разбираемся, с какими болезнями не берут в армию: от инфекционных, желудочных и глазных до психических и вызванных травмами.

Кого не берут в армию в 2024 году: какие болезни препятствуют службе

Подходит ли молодой человек для службы, решает медкомиссия. В ее состав входят специалисты разных профилей: от терапевта до стоматолога и психиатра. Они оценивают состояние здоровья мужчины и определяют его в одну из категорий годности. Всего таких категорий пять:

А — полная готовность к службе без каких-либо ограничений;

Б — готовность к службе с рядом ограничений (призывник не допускается к службе в подразделениях, требующих высокой физподготовки, например, в спецназе);

В — переход в запас и мобилизация во время войны;

Г — временная отсрочка, обусловленная болезнью, призыв после выздоровления;

Д — полное освобождение от службы, обусловленное состоянием здоровья или особенностями развития.

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru Весенний призыв 1 апреля 2024 года

Чтобы выяснить, с какими заболеваниями не берут в армию, достаточно обратиться к «Расписанию болезней» — одному из разделов правительственного «Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно включает сотни заболеваний, распределенных по категориям:

психические;

карциномы;

лейкозы;

доброкачественные новообразования;

эндокринные;

иммунные;

болезни крови и системы кровообращения;

болезни органов зрения;

болезни нервной системы;

инфекционные и паразитарные;

болезни лор-органов;

респираторные;

болезни органов ЖКТ;

кожные;

болезни костно-мышечной системы;

мочеполовые;

посттравматические и прочие.

Полный текст постановления о медэкспертизе можно найти на сайте правительства РФ. Мы же рассмотрим самые распространенные диагнозы, с которыми не берут в армию в 2024 году, и расскажем, какие болезни обеспечивают полное освобождение, а какие — отсрочку.

Но перед этим сделаем ремарку: к «освобождающим» факторам относятся не только заболевания, но и ряд особенностей развития. Например, в армию не призовут юношу ростом ниже 150 сантиметров и весом менее 45 килограммов, даже если фактически он здоров. Аналогичным образом обстоят дела с логопедическими нарушениями. Физически здоровый призывник с афонией или высокой степенью заикания будет отправлен в запас.

Фото: Shutterstock/FOTODOM С какими болезнями не берут в армию

Самые распространенные болезни, с которыми не берут в армию

Итак, с чем не берут в армию в 2024 году, какие болезни позволяют избежать службы? Наиболее распространенными диагнозами являются:

порок сердца;

ишемия;

аритмия;

тахикардия;

астма;

диабет (вне зависимости от типа);

близорукость более 6 диоптрий;

дальнозоркость более 8 диоптрий;

астигматизм более 4 диоптрий;

анемия;

гипертиреоз;

гипотериоз;

выпадение геморроидальных узлов 2–3-й степени;

продольное плоскостопие 3-й степени;

хронический энурез;

хронический панкреатит;

желудочная язва;

язва двенадцатиперстной кишки;

онкология;

эпилепсия;

сколиоз с ярко выраженным искривлением;

желчнокаменная болезнь;

кишечная грыжа;

почечная недостаточность;

Фото: Shutterstock/FOTODOM С какими заболеваниями не берут в армию

хронический отит;

артрит;

туберкулез;

ВИЧ;

СПИД;

сифилис;

гепатит;

цирроз;

поражения головного и спинного мозга;

конъюнктивит;

синдром сухого глаза;

отслойка сетчатки;

дальтонизм;

варикоз;

множественное кариозное поражение зубов;

множественное отсутствие зубов;

простатит и другие.

Освобождение от армии обеспечивают тяжелые диагнозы: слепота, глухота, умственная отсталость, — а также некоторые последствия операций и травм (например, отсутствие конечностей и пальцев, отсутствие почки, келоидные рубцы в области шеи и подобные примеры).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Военно-врачебная комиссия

C какими сердечными заболеваниями не берут в армию

Пришло время для более подробного разговора о том, с какими болезнями не берут в армию. Гарантом временного или полного освобождения от службы признаны болезни сердечно-сосудистой системы. Мужчина не будет призван, если у него выявлены:

гипертония;

аномалии сердечного развития;

ревматизм;

стенокардия;

ишемия;

атеросклероз.

Поводом для отсрочки считаются нарушения кровообращения, вызванные недавней тяжелой болезнью, травмой или операционным вмешательством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU С какими болезнями сердца не берут в армию

С какими психическими заболеваниями не берут в армию

Часто задаваемый вопрос: с какими психическими заболеваниями берут в армию? Любые нарушения психики, сопровождаемые легкими и кратковременными симптомами, являются основанием для отсрочки.

Полное освобождение от армии обеспечивают психические расстройства, имеющие органическую природу и вызванные воспалениями или опухолями. Аналогичным образом обстоят дела с эндогенными болезнями — в первую очередь болезнями шизофренического спектра. А еще в армию не возьмут призывников с такими диагнозами, как:

обсессивно-компульсивное расстройство;

посттравматическое стрессовое расстройство;

диссоциативное расстройство идентичности;

генерализованное тревожное расстройство;

депрессивный или истерический невроз;

расстройства аутического спектра;

расстройства пищевого поведения;

паническое расстройство;

неврастения;

социофобия;

СДВГ.

Среди «освобождающих» диагнозов числятся расстройства не только личности, но и поведения. К примеру, к службе не допускаются игроманы, клептоманы, люди с трихотилломанией, больные алкоголизмом и наркоманией.

Фото: Shutterstock/FOTODOM С какими психическими болезнями не берут в армию

С какими кожными заболеваниями не берут в армию

Переходим к дерматологии. Отсрочку обеспечивают временные функциональные нарушения, вызванные обострением кожного заболевания. А освобождение от службы гарантируют:

лишай;

алопеция;

витилиго;

псориаз;

экзема;

все разновидности дерматозов и дерматитов;

кератоз;

угри;

эритема;

крапивница;

отек Квинке.

Говоря о том, с какими кожными заболеваниями не берут в армию, стоит подчеркнуть, что речь идет о хронических, рецидивирующих и плохо поддающихся лечению болезнях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM С какими кожными болезнями не берут в армию

С какими мочеполовыми болезнями не берут в армию

Еще одна категория особо распространенных заболеваний — это болезни мочеполовой системы. В армию не возьмут с хроническими заболеваниями почек, к примеру, с воспалениями (или нефритами). Аналогичным образом обстоят дела с мочекаменной болезнью, циститом, болезнями половых органов.

Мы в общих чертах ответили на вопрос, с какими заболеваниями не берут в армию в 2024 году. Стоит повторить: в статье перечислены наиболее распространенные диагнозы. Однако на самом деле подобных болезней намного больше. И еще один важный нюанс: не каждое заболевание из «Расписания болезней» является стопроцентной гарантией освобождения от службы. Если, по мнению комиссии, болезнь проявляется в легкой форме и не мешает исполнению обязанностей, призывника все же могут определить в категорию Б или даже А.

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