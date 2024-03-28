1 апреля в России начинается весенний военный призыв. В этом году в силу вступил ряд нововведений. Повестки будут вручаться не только лично в руки, но и в электронном формате — через «Госуслуги». А верхняя планка призывного возраста поднялась до 30 лет. Неизменным остался список заболеваний, обеспечивающих либо временное, либо полное освобождение от службы. Разбираемся, с какими болезнями не берут в армию: от инфекционных, желудочных и глазных до психических и вызванных травмами.
Кого не берут в армию в 2024 году: какие болезни препятствуют службе
Подходит ли молодой человек для службы, решает медкомиссия. В ее состав входят специалисты разных профилей: от терапевта до стоматолога и психиатра. Они оценивают состояние здоровья мужчины и определяют его в одну из категорий годности. Всего таких категорий пять:
- А — полная готовность к службе без каких-либо ограничений;
- Б — готовность к службе с рядом ограничений (призывник не допускается к службе в подразделениях, требующих высокой физподготовки, например, в спецназе);
- В — переход в запас и мобилизация во время войны;
- Г — временная отсрочка, обусловленная болезнью, призыв после выздоровления;
- Д — полное освобождение от службы, обусловленное состоянием здоровья или особенностями развития.
Чтобы выяснить, с какими заболеваниями не берут в армию, достаточно обратиться к «Расписанию болезней» — одному из разделов правительственного «Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно включает сотни заболеваний, распределенных по категориям:
- психические;
- карциномы;
- лейкозы;
- доброкачественные новообразования;
- эндокринные;
- иммунные;
- болезни крови и системы кровообращения;
- болезни органов зрения;
- болезни нервной системы;
- инфекционные и паразитарные;
- болезни лор-органов;
- респираторные;
- болезни органов ЖКТ;
- кожные;
- болезни костно-мышечной системы;
- мочеполовые;
- посттравматические и прочие.
Полный текст постановления о медэкспертизе можно найти на сайте правительства РФ. Мы же рассмотрим самые распространенные диагнозы, с которыми не берут в армию в 2024 году, и расскажем, какие болезни обеспечивают полное освобождение, а какие — отсрочку.
Но перед этим сделаем ремарку: к «освобождающим» факторам относятся не только заболевания, но и ряд особенностей развития. Например, в армию не призовут юношу ростом ниже 150 сантиметров и весом менее 45 килограммов, даже если фактически он здоров. Аналогичным образом обстоят дела с логопедическими нарушениями. Физически здоровый призывник с афонией или высокой степенью заикания будет отправлен в запас.
Самые распространенные болезни, с которыми не берут в армию
Итак, с чем не берут в армию в 2024 году, какие болезни позволяют избежать службы? Наиболее распространенными диагнозами являются:
- порок сердца;
- ишемия;
- аритмия;
- тахикардия;
- астма;
- диабет (вне зависимости от типа);
- близорукость более 6 диоптрий;
- дальнозоркость более 8 диоптрий;
- астигматизм более 4 диоптрий;
- анемия;
- гипертиреоз;
- гипотериоз;
- выпадение геморроидальных узлов 2–3-й степени;
- продольное плоскостопие 3-й степени;
- хронический энурез;
- хронический панкреатит;
- желудочная язва;
- язва двенадцатиперстной кишки;
- онкология;
- эпилепсия;
- сколиоз с ярко выраженным искривлением;
- желчнокаменная болезнь;
- кишечная грыжа;
- почечная недостаточность;
- хронический отит;
- артрит;
- туберкулез;
- ВИЧ;
- СПИД;
- сифилис;
- гепатит;
- цирроз;
- поражения головного и спинного мозга;
- конъюнктивит;
- синдром сухого глаза;
- отслойка сетчатки;
- дальтонизм;
- варикоз;
- множественное кариозное поражение зубов;
- множественное отсутствие зубов;
- простатит и другие.
Освобождение от армии обеспечивают тяжелые диагнозы: слепота, глухота, умственная отсталость, — а также некоторые последствия операций и травм (например, отсутствие конечностей и пальцев, отсутствие почки, келоидные рубцы в области шеи и подобные примеры).
C какими сердечными заболеваниями не берут в армию
Пришло время для более подробного разговора о том, с какими болезнями не берут в армию. Гарантом временного или полного освобождения от службы признаны болезни сердечно-сосудистой системы. Мужчина не будет призван, если у него выявлены:
- гипертония;
- аномалии сердечного развития;
- ревматизм;
- стенокардия;
- ишемия;
- атеросклероз.
Поводом для отсрочки считаются нарушения кровообращения, вызванные недавней тяжелой болезнью, травмой или операционным вмешательством.
С какими психическими заболеваниями не берут в армию
Часто задаваемый вопрос: с какими психическими заболеваниями берут в армию? Любые нарушения психики, сопровождаемые легкими и кратковременными симптомами, являются основанием для отсрочки.
Полное освобождение от армии обеспечивают психические расстройства, имеющие органическую природу и вызванные воспалениями или опухолями. Аналогичным образом обстоят дела с эндогенными болезнями — в первую очередь болезнями шизофренического спектра. А еще в армию не возьмут призывников с такими диагнозами, как:
- обсессивно-компульсивное расстройство;
- посттравматическое стрессовое расстройство;
- диссоциативное расстройство идентичности;
- генерализованное тревожное расстройство;
- депрессивный или истерический невроз;
- расстройства аутического спектра;
- расстройства пищевого поведения;
- паническое расстройство;
- неврастения;
- социофобия;
- СДВГ.
Среди «освобождающих» диагнозов числятся расстройства не только личности, но и поведения. К примеру, к службе не допускаются игроманы, клептоманы, люди с трихотилломанией, больные алкоголизмом и наркоманией.
С какими кожными заболеваниями не берут в армию
Переходим к дерматологии. Отсрочку обеспечивают временные функциональные нарушения, вызванные обострением кожного заболевания. А освобождение от службы гарантируют:
- лишай;
- алопеция;
- витилиго;
- псориаз;
- экзема;
- все разновидности дерматозов и дерматитов;
- кератоз;
- угри;
- эритема;
- крапивница;
- отек Квинке.
Говоря о том, с какими кожными заболеваниями не берут в армию, стоит подчеркнуть, что речь идет о хронических, рецидивирующих и плохо поддающихся лечению болезнях.
С какими мочеполовыми болезнями не берут в армию
Еще одна категория особо распространенных заболеваний — это болезни мочеполовой системы. В армию не возьмут с хроническими заболеваниями почек, к примеру, с воспалениями (или нефритами). Аналогичным образом обстоят дела с мочекаменной болезнью, циститом, болезнями половых органов.
Мы в общих чертах ответили на вопрос, с какими заболеваниями не берут в армию в 2024 году. Стоит повторить: в статье перечислены наиболее распространенные диагнозы. Однако на самом деле подобных болезней намного больше. И еще один важный нюанс: не каждое заболевание из «Расписания болезней» является стопроцентной гарантией освобождения от службы. Если, по мнению комиссии, болезнь проявляется в легкой форме и не мешает исполнению обязанностей, призывника все же могут определить в категорию Б или даже А.
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