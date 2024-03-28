1 апреля в России начинается весенний военный призыв. В этом году в силу вступил ряд нововведений. Повестки будут вручаться не только лично в руки, но и в электронном формате — через «Госуслуги». А верхняя планка призывного возраста поднялась до 30 лет. Неизменным остался список заболеваний, обеспечивающих либо временное, либо полное освобождение от службы. Разбираемся, с какими болезнями не берут в армию: от инфекционных, желудочных и глазных до психических и вызванных травмами.

Кого не берут в армию в 2024 году: какие болезни препятствуют службе

Подходит ли молодой человек для службы, решает медкомиссия. В ее состав входят специалисты разных профилей: от терапевта до стоматолога и психиатра. Они оценивают состояние здоровья мужчины и определяют его в одну из категорий годности. Всего таких категорий пять:

  • А — полная готовность к службе без каких-либо ограничений;
  • Б — готовность к службе с рядом ограничений (призывник не допускается к службе в подразделениях, требующих высокой физподготовки, например, в спецназе);
  • В — переход в запас и мобилизация во время войны;
  • Г — временная отсрочка, обусловленная болезнью, призыв после выздоровления;
  • Д — полное освобождение от службы, обусловленное состоянием здоровья или особенностями развития.

Весенний призыв 1 апреля 2024 годаФото: Кошелев Илья/NEWS.ruВесенний призыв 1 апреля 2024 года

Чтобы выяснить, с какими заболеваниями не берут в армию, достаточно обратиться к «Расписанию болезней» — одному из разделов правительственного «Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно включает сотни заболеваний, распределенных по категориям:

  • психические;
  • карциномы;
  • лейкозы;
  • доброкачественные новообразования;
  • эндокринные;
  • иммунные;
  • болезни крови и системы кровообращения;
  • болезни органов зрения;
  • болезни нервной системы;
  • инфекционные и паразитарные;
  • болезни лор-органов;
  • респираторные;
  • болезни органов ЖКТ;
  • кожные;
  • болезни костно-мышечной системы;
  • мочеполовые;
  • посттравматические и прочие.

Полный текст постановления о медэкспертизе можно найти на сайте правительства РФ. Мы же рассмотрим самые распространенные диагнозы, с которыми не берут в армию в 2024 году, и расскажем, какие болезни обеспечивают полное освобождение, а какие — отсрочку.

Но перед этим сделаем ремарку: к «освобождающим» факторам относятся не только заболевания, но и ряд особенностей развития. Например, в армию не призовут юношу ростом ниже 150 сантиметров и весом менее 45 килограммов, даже если фактически он здоров. Аналогичным образом обстоят дела с логопедическими нарушениями. Физически здоровый призывник с афонией или высокой степенью заикания будет отправлен в запас.

С какими болезнями не берут в армиюФото: Shutterstock/FOTODOMС какими болезнями не берут в армию

Самые распространенные болезни, с которыми не берут в армию

Итак, с чем не берут в армию в 2024 году, какие болезни позволяют избежать службы? Наиболее распространенными диагнозами являются:

  • порок сердца;
  • ишемия;
  • аритмия;
  • тахикардия;
  • астма;
  • диабет (вне зависимости от типа);
  • близорукость более 6 диоптрий;
  • дальнозоркость более 8 диоптрий;
  • астигматизм более 4 диоптрий;
  • анемия;
  • гипертиреоз;
  • гипотериоз;
  • выпадение геморроидальных узлов 2–3-й степени;
  • продольное плоскостопие 3-й степени;
  • хронический энурез;
  • хронический панкреатит;
  • желудочная язва;
  • язва двенадцатиперстной кишки;
  • онкология;
  • эпилепсия;
  • сколиоз с ярко выраженным искривлением;
  • желчнокаменная болезнь;
  • кишечная грыжа;
  • почечная недостаточность;
  • С какими заболеваниями не берут в армиюФото: Shutterstock/FOTODOMС какими заболеваниями не берут в армию
  • хронический отит;
  • артрит;
  • туберкулез;
  • ВИЧ;
  • СПИД;
  • сифилис;
  • гепатит;
  • цирроз;
  • поражения головного и спинного мозга;
  • конъюнктивит;
  • синдром сухого глаза;
  • отслойка сетчатки;
  • дальтонизм;
  • варикоз;
  • множественное кариозное поражение зубов;
  • множественное отсутствие зубов;
  • простатит и другие.

Освобождение от армии обеспечивают тяжелые диагнозы: слепота, глухота, умственная отсталость, — а также некоторые последствия операций и травм (например, отсутствие конечностей и пальцев, отсутствие почки, келоидные рубцы в области шеи и подобные примеры).

Военно-врачебная комиссияФото: Сергей Булкин/NEWS.RUВоенно-врачебная комиссия

C какими сердечными заболеваниями не берут в армию

Пришло время для более подробного разговора о том, с какими болезнями не берут в армию. Гарантом временного или полного освобождения от службы признаны болезни сердечно-сосудистой системы. Мужчина не будет призван, если у него выявлены:

  • гипертония;
  • аномалии сердечного развития;
  • ревматизм;
  • стенокардия;
  • ишемия;
  • атеросклероз.

Поводом для отсрочки считаются нарушения кровообращения, вызванные недавней тяжелой болезнью, травмой или операционным вмешательством.

С какими болезнями сердца не берут в армиюФото: Сергей Булкин/NEWS.RUС какими болезнями сердца не берут в армию

С какими психическими заболеваниями не берут в армию

Часто задаваемый вопрос: с какими психическими заболеваниями берут в армию? Любые нарушения психики, сопровождаемые легкими и кратковременными симптомами, являются основанием для отсрочки.

Полное освобождение от армии обеспечивают психические расстройства, имеющие органическую природу и вызванные воспалениями или опухолями. Аналогичным образом обстоят дела с эндогенными болезнями — в первую очередь болезнями шизофренического спектра. А еще в армию не возьмут призывников с такими диагнозами, как:

  • обсессивно-компульсивное расстройство;
  • посттравматическое стрессовое расстройство;
  • диссоциативное расстройство идентичности;
  • генерализованное тревожное расстройство;
  • депрессивный или истерический невроз;
  • расстройства аутического спектра;
  • расстройства пищевого поведения;
  • паническое расстройство;
  • неврастения;
  • социофобия;
  • СДВГ.

Среди «освобождающих» диагнозов числятся расстройства не только личности, но и поведения. К примеру, к службе не допускаются игроманы, клептоманы, люди с трихотилломанией, больные алкоголизмом и наркоманией.

С какими психическими болезнями не берут в армиюФото: Shutterstock/FOTODOMС какими психическими болезнями не берут в армию

С какими кожными заболеваниями не берут в армию

Переходим к дерматологии. Отсрочку обеспечивают временные функциональные нарушения, вызванные обострением кожного заболевания. А освобождение от службы гарантируют:

  • лишай;
  • алопеция;
  • витилиго;
  • псориаз;
  • экзема;
  • все разновидности дерматозов и дерматитов;
  • кератоз;
  • угри;
  • эритема;
  • крапивница;
  • отек Квинке.

Говоря о том, с какими кожными заболеваниями не берут в армию, стоит подчеркнуть, что речь идет о хронических, рецидивирующих и плохо поддающихся лечению болезнях.

С какими кожными болезнями не берут в армиюФото: Shutterstock/FOTODOMС какими кожными болезнями не берут в армию

С какими мочеполовыми болезнями не берут в армию

Еще одна категория особо распространенных заболеваний — это болезни мочеполовой системы. В армию не возьмут с хроническими заболеваниями почек, к примеру, с воспалениями (или нефритами). Аналогичным образом обстоят дела с мочекаменной болезнью, циститом, болезнями половых органов.

Мы в общих чертах ответили на вопрос, с какими заболеваниями не берут в армию в 2024 году. Стоит повторить: в статье перечислены наиболее распространенные диагнозы. Однако на самом деле подобных болезней намного больше. И еще один важный нюанс: не каждое заболевание из «Расписания болезней» является стопроцентной гарантией освобождения от службы. Если, по мнению комиссии, болезнь проявляется в легкой форме и не мешает исполнению обязанностей, призывника все же могут определить в категорию Б или даже А.

Читайте также:

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах

Как россияне отдыхают в майские праздники: сколько выходных и рабочих дней

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Как выбрать санаторий, где лечат сердце, желудок, суставы или нервы

Для головы, живота и сердца: какие лекарства нужны для домашней аптечки