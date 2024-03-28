Минус Abrams и десятки бойцов РДК: что известно о потерях ВСУ 28 марта

Фото: МО Украины

В Минобороны России сообщили об уничтожении очередного американского танка Abrams в зоне спецоперации. О чем рассказали в ведомстве, какие последствия удара ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове?

Где ВС РФ уничтожили Abrams

Как сообщили в Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали две гаубицы М777 ВСУ производства США.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МО отметили, что военнослужащие ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразили семь контратак в районах нескольких населенных пунктов в ДНР.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47, 53 и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики», — отмечается в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении в результате действий российских военных ВСУ потеряли танк, три БМП, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Вместе с тем противник лишился до 30 военнослужащих.

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Abrams

Что известно об уничтожении бойцов РДК в Харькове

Российские военные минувшей ночью нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харькове, уничтожив около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что самый результативный удар ВС РФ нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — по войсковой части А1453, где расположился украинский погранотряд. По информации подполья, в результате этой атаки были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК («Русский добровольческий корпус», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), они готовились к новой атаке на Белгородскую область.

Какие потери ВСУ за все время СВО

В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины лишились свыше 444 тыс. военнослужащих за все время проведения специальной военной операции. По его словам, украинские войска ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — сказал он на коллегии ведомства.

Фото: МО Украины

Согласно данным портала mskvremya.ru, по состоянию на 27 марта 2024 года потери ВСУ в живой силе (убитые и раненые) составляют 474 728 бойцов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что касается потерь украинских войск в технике, МО РФ 28 марта привело обновленные данные с начала специальной военной операции.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 303 единицы специальной военной автомобильной техники», — подчеркивается в сообщении ведомства.

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