Названы превосходящие Abrams западные танки, которые может получить Украина Военэксперт Матвийчук: французские Leclerc лучше Abrams, но Киев их не получит

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Танк Leclerc

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что основные боевые танки Leclerc (Франция), Leopard 2 (Германия), Challenger 2 (Великобритания) и K2 (Южная Корея) превосходят американские Abrams, полученные Украиной от США. По его словам, Париж и Сеул вряд ли предоставят Киеву свою бронетехнику.

В теории Украина может получить танки, превосходящие Abrams. Это и Challenger 2, хотя в зоне СВО они уже горели. Leopard 2 считались более эффективными, чем Abrams, но и их успешно подбивают. В СМИ обсуждалась возможная поставка французских Leclerc, считающихся одними из лучших в мире в плане электроники. Кроме того, у Южной Кореи есть ОБТ K2 «Черная пантера» — новейшая машина, принятая на вооружение в 2014-м, это четвертое поколение, но вряд ли Корея передаст данную технику Украине, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.