Шойгу рассказал о потерях ВСУ за все время СВО Шойгу: ВСУ лишились свыше 444 тысяч военных за все время СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысячи военнослужащих за все время специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения.

Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих, — сказал он на коллегии Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в результате решительных и активных действий военнослужащих РФ снижается боевой потенциал ВСУ. Он добавил, что после краха контрнаступления военное командование Украины пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.