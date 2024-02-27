Украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысячи военнослужащих за все время специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения.
Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих, — сказал он на коллегии Минобороны РФ.
По словам Шойгу, в результате решительных и активных действий военнослужащих РФ снижается боевой потенциал ВСУ. Он добавил, что после краха контрнаступления военное командование Украины пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.