ООН признала, что военнопленных РФ пытали на Украине. Что сказали солдаты

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Эксперты ООН опросили 44 российских военнослужащих, которые содержатся в местах интернирования в шести областях Украины, говорится в докладе, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они не сообщили о пытках в этих учреждениях, но рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания с декабря 2023 года по февраль 2024-го. О чем еще идет речь в документе — в материале NEWS.ru.

Что рассказали российские военнопленные

Восемь военнопленных пожаловались, что их содержали в подвалах частных зданий сроком от нескольких дней до полутора месяцев. Тринадцать бойцов проинформировали, что во время допросов их избивали деревянными молотками и палками, подвергали воздействию электрошока (с использованием военных полевых телефонов или других электрических устройств) и инсценировали их казнь. Еще двое рассказали об угрозах сексуального насилия. Семеро российских военнопленных поделились, как их избивали на блокпостах на пути в больницу в Харькове.

УВКПЧ также утверждает, что на Украине решили создать смешанные медицинские комиссии для осмотра больных и раненых российских военнопленных, с последующей их репатриацией на лечение в нейтральной стране. Киев уведомил управление, что российская сторона на это предложение не отреагировала.

Как русских дискриминируют на Украине

Украинский закон о правах национальных меньшинств, принятый Верховной радой в декабре 2023 года, является дискриминационным для тех, кто говорит на языках, не являющихся официальными в странах Европейского союза, говорится в докладе УВКПЧ. В частности, речь идет о русском, армянском и цыганском языках.

Эксперты организации пришли к выводу, что документ «улучшил языковые права меньшинств, которые используют языки Европейского союза в образовании, как среднем, так и высшем, а также рекламе и избирательных кампаниях». Однако норма «сохраняет дискриминационное дифференцированное обращение, с одной стороны, с национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках ЕС, и, с другой стороны, с национальными меньшинствами, чьи языки не являются официальными языками ЕС, например, русский, армянский или цыганский».

В управлении подчеркнули, что новый законопроект не отменил дискриминационное положение предыдущего закона «О национальных меньшинствах на Украине». В нем, например, сказано, что во время военного положения и в течение шести месяцев после его окончания право на мирные собрания национальных меньшинств, которые «отождествляют свою принадлежность по этническому происхождению» с «государством-агрессором», должно быть временно приостановлено.

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