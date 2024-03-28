Стало известно о гибели перебежчика из легиона «Свобода России» в зоне СВО Украинский легион «Свобода России» заявил о гибели перебежчика Акеля в зоне СВО

Гражданин РФ Дани Акель, вступивший в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, погиб в зоне специальной военной операции, говорится в сообщении организации в Telegram. По данным aif.ru, его ликвидировали около границ Белгородской области.

Ты отдал самое главное — свою жизнь, — сказано в сообщении легиона.

Согласно информации издания, Акель с позывным Апостол принимал участие в рейдах террористических батальонов на Белгородскую область. Кроме этого, он был участником атаки на Новую Таволжанку летом 2023 года. После перехода на сторону ВСУ Акель рассказывал, что в 2022 году бежал в Эстонию через Псковскую область и запросил политическое убежище в стране НАТО. После этого россиянина завербовали в легион «Свобода России».