В США оценили состояние обороны Украины и призвали молиться The Economist: Россия готовится к новому большому наступлению в Донбассе

Фото: МО РФ

Россия готовится к крупному наступлению на фронте, сообщает The Economist. По информации издания, оно может начаться ближе к лету, когда земля высохнет после весенней распутицы. В материале отмечается, что способность Украины сдержать это наступление находится под вопросом, поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и укрепить свою линию обороны. Тупик же с выделением американской помощи может привести к тому, что России удастся прорваться через «неадекватные» оборонительные линии Украины.

В последние недели экскаваторы начали работать, и «зубы дракона» уже начинают проявляться. Это должно было произойти гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно, — говорится в сообщении.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО начнется после взятия под контроль Славянска и Краматорска. По его мнению, оба города и близлежащие населенные пункты превращены Киевом в самый мощный оборонительный рубеж ВСУ.

Ранее сообщалось, что взятие под контроль Орловки позволит российским военным продвинуться к югу от населенного пункта Семеновка с перспективой его освобождения. Это скажется на возможности стабилизировать северный фланг к западу от Авдеевки.