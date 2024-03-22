Военэксперт раскрыл, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине Военэксперт Матвийчук: наступление России может начаться после взятия Славянска

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО начнется после взятия под контроль Славянска и Краматорска. По его мнению, оба города и близлежащие населенные пункты превращены Киевом в самый мощный оборонительный рубеж ВСУ.

Предположу, что, пока не стоит ждать крупномасштабного наступления ВС России. Скорее всего, оно начнется, когда падет самый мощный укрепрайон ВСУ на данный момент — линия Славянск — Краматорск со всем прилегающими населенными пунктами. Это очень крупная агломерация, там наиболее боеспособные, фанатичные, остервенелые подразделения ВСУ, — считает Матвийчук.

Собеседник также подчеркнул, что ВС России необходимо в срочном порядке ликвидировать тоннели в Карпатах на западе Украины. Аналитик не исключил, что благодаря их работе Киев продолжает получать западное оружие и боевую технику.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».