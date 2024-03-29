В трех регионах Украины раздались взрывы В Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины раздались взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Несколько взрывов прозвучало в Киевской области после объявления воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна». Местные мониторинговые каналы пишут, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА. Поступает также информация о взрывах в Днепропетровской и Черкасской областях.

По данным мониторинговых каналов, в районе Бровар после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Отмечается, что ПВО не может отбить массовую атаку. Также стало известно о взрывах в Павлограде (Днепропетровская область). Официального подтверждения власти регионов не предоставили.

По состоянию на 23:30 мск предупреждение об угрозе с воздуха действовало в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» на днях уничтожили три опорных пункта ВСУ и две единицы бронированной техники противника в районе Работино Запорожской области.

Ранее Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что подразделения ВС России нанесли удар по международному аэропорту в Виннице с помощью дронов-камикадзе. По данным канала, на месте удара произошел пожар. «Донбасский партизан» проинформировал, что на базе аэропорта наладили процесс обучения военных пилотов, а также развернули ремонтно-восстановительный штаб. Источники канала утверждают, что там находилась 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВВС Украины и 35-я эскадрилья сил спецопераций. Минобороны РФ эти данные не комментировало.