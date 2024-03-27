ВС РФ оставили ВСУ без «опоры»: новости СВО на утро 27 марта

Фото: МО РФ

Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что также ликвидированы две единицы бронированной техники противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 26 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО, ВСУ используют системы радиоэлектронной борьбы. Однако российские операторы находят возможности и продолжают уничтожать врага, констатировали в ведомстве.

Кроме того, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что метким пуском управляемой ракеты десантники уничтожили украинскую группу пехоты численностью до 10 человек.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе озера Лиман на Купянском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Половодов. Также силы ПВО сбили ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе Житловки.

Фото: Виталий Невар/РИА Новости ПТРК «Фагот»

Где гремели взрывы на Украине

Взрыв произошел в Сумской области на севере Украины, сообщило издание «Страна». Подробности не приводились, местные власти не комментировали информацию.

Как ВСУ атаковали РФ

Шестилетняя девочка, получившая ранение при обстреле жилых домов Каховки со стороны Вооруженных сил Украины 25 марта, скончалась на следующий день, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, травмы девочки оказались несовместимы с жизнью.

Украинские военные обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, в двух домах выбиты стекла, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на месте прилетов работают экстренные службы.

Кроме того, ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил Гладков. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. По словам губернатора, жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света.

Гладков добавил, что часть запущенных снарядов упала на окраине Шебекино. При обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, они занимаются устранением последствий.

Фото: t.me/vvgladkov

Кто из иностранцев мог погибнуть на Украине

Стало известно о внезапной гибели генерала польской армии Адама Марчака, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, официальная версия произошедшего — естественная причина. Марков указал, что большинство экспертов считают: генерала убили на Украине, где он был задействован в боях против РФ, руководил польскими военными, которые в большом количестве участвуют в боевых действиях. Политолог подчеркнул, что если это так, то речь идет о самом высокопоставленном иностранном военном, уничтоженным на Украине. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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