Стало известно об атаке ВС РФ на военно-транспортный объект ВСУ в Виннице «Донбасский партизан»: ВС РФ поразили центр подготовки пилотов ВСУ в Виннице

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщает, что подразделения ВС России вечером 14 марта нанесли удар по международному аэропорту в Виннице с помощью дронов-камикадзе. По данным канала, на месте удара произошел пожар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что дроны атаковали объекты противника в западных областях Украины, взрывы прозвучали в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

По данным канала, ВСУ на базе аэропорта наладили процесс обучения и подготовки военных пилотов, а также развернули ремонтно-восстановительный штаб. «Донбасский партизан» напомнил, что последний раз удары по этому объекту наносились в марте 2022 года.

По информации канала, на территории аэропорта дислоцируется 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВВС Украины и 35-я эскадрилья сил спецопераций. Аэродром также используется для работы технических подразделений, восстановления техники и обучения экипажей и расчетов ПВО, пишет канал.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что бойцы 11-й армии ВВС и ПВО России успешно уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. По его информации, удар был нанесен авиабомбами ФАБ-500 с установленными на них унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).