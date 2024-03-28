Военный эксперт предположил, почему ВС РФ стали чаще уничтожать Abrams Капитан Дандыкин: ВС РФ уничтожают Abrams из-за их частого использования ВСУ

Фото: МО РФ

ВС РФ стали чаще уничтожать танки Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, так как ВСУ стали больше их использовать, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт подчеркнул, что украинская армия столкнулась с ситуацией, когда оружия остается меньше, чем «выбивается», поэтому приходится применять технику, которую до этого прятали.

Конечно, не от хорошей жизни их используют. Скрывали долго. Но теперь другое оружие выбивается, выбиваются артиллерийские системы, станции наведения огня. И все это восполняется в куда меньшей степени, чем выбивается, — пояснил эксперт.

Как уточнил Дандыкин, раньше ВСУ прятали Abrams на скрытых позициях, но теперь все чаще они попадают под удары российской армии. В некоторых случаях их удается ликвидировать при помощи беспилотников. При этом танки все равно стараются не выпускать на открытые пространства, а используют из закрытых точек, добавил он.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщила, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали две гаубицы М777 ВСУ производства США.