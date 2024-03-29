Украине передали тела 121 погибшего военнослужащего ВСУ

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получила тела 121 погибшего военного, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) страны. Среди них 107 тел погибших в ДНР, 12 — в ЛНР и два — в Запорожской области.

В штабе заявили, что тела вернули благодаря взаимодействию КШППВ с ВСУ, МВД и ГСЧС Украины, объединенным центром Службы безопасности и Секретариатом уполномоченного по вопросам пропавших без лиц. Останки украинских военнослужащих доставят в государственные учреждения, где личности погибших установят судебно-медицинские эксперты и представители правоохранительных органов. Тела после идентификации передадут для захоронения семьям.