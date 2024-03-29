В Кремле отреагировали на готовность Киева к переговорам Песков: Россия не приемлет навязанных правил для переговоров по Украине

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Дмитрий Песков

Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Кроме того, заявления Киева о готовности к переговорам противоречат запрету президента Украины на их проведение, приводит его слова ТАСС.

Такое заявление абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией. Во-вторых, для нас могут быть неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой в рамках «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Главы МИД России Сергей Лавров тем временем отметил, что киевские власти не раз показывали свое намерение провести карательные акции в отношении жителей новых российских территорий и Крыма. По его словам, смысл «формулы Зеленского» заключается в приглашении к геноциду и политики из Африки, Азии и Латинской Америки должны об этом знать.