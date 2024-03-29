В МИД Украины назвали условие для переговоров с Россией Кулеба: Украина готова к переговорам с РФ в рамках «формулы мира» Зеленского

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Украина готова сесть за стол переговоров с Россией в рамках «формулы мира», которую предложил президент Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV. По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план Киева. Он отметил, что Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

По сути, формула мира — это меню, которое решает основные проблемы. <...> И мы разработали это меню таким образом, чтобы любая страна могла выбрать тот вопрос, над которым она хочет работать. <...> Это позволит нам привлечь больше стран, — сказал он.

Речь идет о мирном саммите, с просьбой о проведении которого президент Украины Владимир Зеленский обратился к швейцарской коллеге Виоле Амхерд. Политик ответила согласием на предложение украинского лидера, но сроки проведения саммита все еще не определены.

По мнению Кулебы, присутствие Индии на саммите будет иметь решающее значение. По его словам, Нью-Дели обладает важным глобальным голосом и может не только использовать его, чтобы повлиять на позицию Москвы, но и помочь другим странам присоединиться к мирной инициативе.

Ранее Зеленский предложил созвать на саммит «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

В свою очередь Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит. Источники Politico отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».