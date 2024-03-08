КНР и Швейцария требуют участия России в саммите по Украине SCMP: Швейцария и Китай захотели позвать Россию на мирный саммит по Украине

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла.

Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют «прагматичный» взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни», — уточнили авторы материала.

Ни в Швейцарии, ни в Китае вариант переговоров без России не считают реальным. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку», говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил, что Киев планирует предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Вместе с тем политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее.

До этого в МИД Швейцарии констатировали, что существует порядка 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны. Берн хотел бы организовать мирную конференцию по Украине, целью которой стало бы изложение и анализ идей, способных шаг за шагом приблизить конец боевых действий.