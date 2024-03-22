В Швейцарии допустили перенос конференции по миру на Украине Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключает, что конференция по Украине, запланированная на лето, может быть перенесена, об этом он заявил журналистам в Кении. По его словам, которые проводит телерадиокомпания RTS, этот вопрос будет решен в течение месяца.

К середине апреля мы решим, что будем делать. Мы проводим эту конференцию: да или нет. Или мы откладываем эту конференцию. Делаем ли мы две конференции, чтобы оба рассуждения (с Россией и Украиной. — NEWS.ru.) могли развиваться одновременно? — заявил Кассис.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, однако власти США пригрозили лидеру страны Владимиру Зеленскому лишением финансирования. По словам его источников, американские власти отвергают возможность переговоров, при этом осознавая, что у Киева «мало шансов» на победу.

Как отметил спецпосланник правительства Китая по Евразии Ли Хуэй, Россия и Украина убеждены в необходимости мирных переговоров для прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что при этом существует большая разница в видении возможных переговоров у обеих сторон конфликта.