Что известно о массированном ночном ударе по ВСУ на Украине 29 марта

Фото: t.me/UA_National_Police

Российская армия минувшей ночью с помощью БПЛА и ракет нанесла массированные удары по объектам ВСУ на Украине, пишут военкоры. Какие цели были поражены сегодня, 29 марта?

Удары по ВСУ на Украине 29 марта 2024 года

«В ночь на 29 марта ВС РФ в очередной раз атаковали энергоструктуру Украины „Геранями“, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Как пишут официальные службы украинского государства, по объектам было запущено 39 БПЛА и 60 ракет разных типов. Взрывы звучали по всей территории Украины, судя по украинским пабликам, особенное внимание было сконцентрировано в этот раз на объектах в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях. Поступают сообщения о повреждениях Среднеднепровской ГЭС, Криворожской ТЭС и Днепровской ТЭЦ. В Харьковской области введены графики почасовых отключений электричества. „Укрэнерго“ сообщает о серьезных повреждениях тепло- и гидроэлектростанций Центральной и Западной Украины в результате комбинированных ударов ВС РФ», — передает WarGonzo.

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Взор Партизана» подтвердил, что ночью серия взрывов прозвучала в Днепропетровском, Каменском, Криворожском и Павлоградском районах.

«Согласно предварительным данным, одной из основных целей атаки стала Среднеднепровская ГЭС. Подтверждено поражение объекта минимум тремя ракетами. Подробной информации о степени и характере повреждения на данный момент нет. В районе Зеленодольска сообщают о попадании ракеты в машинный зал Криворожской ТЭС. Местные жители фиксируют звуки аварийного сброса пара (чем вызваны эти действия — результатом прилета или экстренной остановкой котлов и реверса энергосистемы, неизвестно). Также удары нанесены по территории Днепровской ТЭЦ в Каменском (Днепродзержинске). В результате удара минимум двух ракет повреждения получило распределительной устройство станции. Местные жители сообщают о проблемах со светом. После взрывов в Днепропетровском районе в стороне Приднепровской ТЭС образовался пожар. Также, вероятно, поражена ПС Павлоградская 330 кВ. Полтавская область: вероятно, наносились удары по ПС Кременчуг 330 кВ и ПС Миргород 330 кВ. Но повреждения, судя по всему, незначительные. В Черкасской области в отдельных населенных пунктах и районах после взрывов сообщается о проблемах с электропитанием и значительных перепадах напряжения в сети. Это могло произойти из-за удара по ПС Поляны 330 кВ», — отметил источник.

Военкор Евгений Поддубный также рассказал, что ночью российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры ВСУ.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

«Целью стали тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах Украины. Взрывы звучали в Черкасской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях. Наносились удары по целям и в Харьковской области: под утро взрыв прозвучал в районе Чугуева, вероятной целью стали ПВД противника. В Житомирской области взрывы звучали в Коростене — это большой логистический узел ВСУ, через который регулярно идет перевалка военных грузов из Польши и западных областей Украины в сторону Киева», — сообщил он.

Telegram-канал Condottiero подвел итоги ночного обстрела позиций ВСУ на Украине.

«Бесчисленные повреждения ТЭЦ и ГЭС в центре и на западе Украины. Поражены Криворожская ТЭС и Среднеднепровская ГЭС у г. Каменское, Каневская ГЭС, поражена ТЭС в Ивано-Франковской области. Уничтожено окончательно хранилище газа в районе Львова, г. Стрый. В районе городов Тростянец и Ахтырка Сумской области поражены тыловые базы ВСУ. Нарушена логистическая цепочка ВСУ по доставке западного вооружения и военной техники. Нанесен удар по аэродромам ВСУ в районе населенных пунктов: Хмельницкий, Черкассы, Кременчуг, Коростень (Житомирской области), Днепропетровск, Миргород. Противником признано участие большого количества „Гераней“, впервые порядка 50–60 изделий кружили хоровод над Украиной. А после подключились стратеги и ЧФ. ПВО ВСУ была погашена, эффективность ее работы очень низкая», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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