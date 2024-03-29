Работино, Бахмут, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 29 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Работино, Бахмута, Крынок, Авдеевки, Донецка, Луганска, Харькова, какие последние новости с разных направлений спецоперации выходили сегодня, 29 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«Запорожский фронт. Активная работа артиллерии с обеих сторон. ВСУ продолжают подтягивать на направление резервы. В Работино — позиционные бои. Северо-западнее Вербового ВС РФ продолжают давить на оборону противника, но ситуацию осложняют средства дальнего поражения, в которых ВСУ здесь дефицита не испытывают. На Донецком фронте российские войска продолжают удерживать инициативу. В Новомихайловке ВС РФ смогли отбить у ВСУ еще ряд позиций и продвинуться в н.п. Встречные бои продолжаются в Георгиевке, Первомайском и в районе Невельского. В районе Тоненького так же продолжаются наступательные действия ВС РФ на запад, в направлении Яснобродовки. ВСУ упорно отбиваются, затрудняя продвижение наших войск и стараясь откинуть их на окраины н.п. Штурмовые действия ВС РФ вели в Семеновке, где в результате трудных боев смогли закрепиться на южных окраинах. В Бердычах продолжаются встречные бои. Украинцы шлют в н.п. все новые резервы, пытаясь выиграть время для подготовки нового рубежа обороны», — сообщил источник.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным авторов канала, на Бахмутском направлении продолжается наступление ВС РФ на Часов Яр, куда ВСУ перебрасывают резервы.

«Идут встречные бои. Также российские войска в результате штурмовых действий смогли улучшить свои позиции и продвинуться в Богдановке», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении значимых изменений обстановки нет, ВСУ продолжают нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Обстреляна автозаправка и электроподстанция в Каховке. На Запорожском фронте встречные бои в районе Работино и Вербовое. Враг применяет множество дронов и кассетные артиллерийские боеприпасы. Противник готовит вторую линию обороны у Орехова. В Новомихайловке (южнее Марьинки) ВС России ведут бои в центре села, бои идут за каждое здание. Западнее Авдеевки продолжается штурм Семеновки: наши войска атакуют населенный пункт с юга. На направлении на Часов Яр ВСУ контратакуют у Ивановского (Красного). По всей видимости, противник старается выиграть время для наращивания сил в Часов Яре — важном узле обороны. Идут бои в Богдановке и Клещеевке», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«На Бахмутском направлении ВС РФ занимают центральную часть Богдановки, в то время как ВСУ сохраняют контроль над южной окраиной. На подступах к Часов Яру и в Клещеевке продолжаются позиционные бои. На Авдеевском направлении российские войска атакуют позиции противника на южной окраине Семеновки со стороны Орловки. После артподготовки украинские формирования предприняли попытку контратаки, однако были отброшены на исходные позиции. На Угледарском направлении под контроль ВС РФ перешло здание Дворца культуры и школы в Новомихайловке, бои за сельсовет продолжаются. На данный момент передовые отряды закрепляются в центре села на улице Ленина. На Запорожском направлении столкновения идут на рубеже Работино — Вербовое. Украинское командование перебрасывает на передовую ранее выведенные на восстановление силы, также насыщая участок FPV-дронами. Одновременно противник укрепляет оборонительные рубежи в Орехове», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сводка от военкора Юрия Котенка

«Наши давят преимущественно пехотой в Новомихайловке, продвижение есть, но незначительное. У противника нет проблем с логистикой на данном участке, и даже наоборот, здесь преимущество на их стороне, у нас, наоборот, более длинное обеспечение. Победа — крохотное село, выгодная точка, но абсолютно неудобная как для штурма, так и для обороны. Борьба продолжается. Также противник усилил свой потенциал в Георгиевке и Красногоровке. Мы пока в лоб штурмовать пехотными группами, надеюсь, не будем, пусть равняется линия и копятся резервы. В Первомайском — без перемен. И снова был штурм. С н.п. Тоненькое по голому полю идем в сторону Уманского. Пехота упорно идет по грязи вперед, противнику сложно и бессмысленно держать позиции до последнего, он откатывается от посадки к посадке. Укры будут вынуждены выйти с Первомайского, когда мы нависнем в районе Нетайлово, вопрос времени. Бердычи — условно наши, главной занозой сейчас является Семеновка, куда противник перебрасывает резервы для обороны обоих сел. Боевые действия идут непосредственно в черте населенного пункта. Украинская армия научилась обороняться от нашей пехоты и бронетехники, свободно ведет контрбатарейную работу по артиллерии и минометным расчетам. Но чему противник не научится никогда? Выживать после наших КАБов», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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