Пленный солдат ВСУ рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley Пленный боец ВСУ успел выбежать из БМП Bradley и пережил атаку российского танка

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БМП «Брэдли»

Оказавшийся в плену солдат ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, как ему удалось выжить при атаке российского танка на американскую БМП «Брэдли», в которой он находился. По словам бойца, которые приводит РИА Новости, он успел выбежать из боевой машины.

У меня был первый выход. Нас на «Брэдли» вывезли за Работино под Новопокровку (Запорожская область. — NEWS.ru.). И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в «Брэдли», — рассказал Прокунин.

Он отметил, что его «жестко контузило» в результате удара по американской БМП. При этом его товарища с позывным Мех разорвало. Пленный уточнил, что после ранения попал в госпиталь, а затем был отправлен в отпуск. Впоследствии он решил не возвращаться в армию и дезертировать. Однако спустя месяц Прокунина нашли и доставили в воинскую часть на Донецкое направление.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали две гаубицы М777 ВСУ производства США.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что ВСУ могут потерять все оставшиеся 25 танков Abrams за восемь-девять дней, если начнут более активно применять эти боевые машины на линии соприкосновения.