Опубликованы первые кадры внутреннего устройства ракет Storm Shadow Российские военные разобрали и впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Фото: Geoff Lee/MOD/OGL v1.0/wikipedia/commons

Российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow, которая была в распоряжении Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных РИА Новости, показаны головной обтекатель, донная часть и обезвреженный взрыватель боевой части, а также процесс разборки ракеты.

В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <...> Порой работа ПВО [приводит к тому, что] ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются, — заявил специалист.

На представленных кадрах виден турбореактивный двигатель, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, а также лопатки компрессора низкого давления. Военные сделали вывод, что снаряд не сработал штатно при поражении цели. Не исключено, что ракета была подавлена системой РЭБ или упала на землю из-за технической неисправности.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал об опасности немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, это хитроумное оружие, которое способно обойти российскую систему противовоздушной обороны. Он считает, что первой ареной для их применения станет зона спецоперации. Как подчеркнул Леонков, бойцы ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.