Названа главная опасность ракет Taurus Эксперт Леонков: ракеты Taurus могут использоваться как дроны самолетного типа

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Taurus

Немецкие крылатые ракеты Taurus являются хитроумным оружием, способным обойти российскую систему противовоздушной обороны, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, первой ареной для их применения станет зона военной операции на Украине. При этом Леонков добавил, что ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.

Taurus не применялась в боевых действиях, если и будут ее использовать, то в зоне СВО. С подобным классом крылатых ракет, которые летят до звуковой скорости, мы уже столкнулись: со Storm Shadow, SCALP, гибридными бомбами с ракетами. Это тоже хитроумное оружие, чтобы обойти нашу систему ПВО. Первоначального эффекта они достигали, но потом мы научились их распознавать и сбивать, — объяснил он.

По словам эксперта, ракеты могут не просто запускать по вражеской территории, а с помощью них исследовать маршрут полета. После этого Taurus можно направить по тому же маршруту и системе ПВО будет сложнее их опознать, отметил он.

Дрон летит на скорости 200–300 км/ч, и система ПВО успевает на него среагировать, а когда в том же районе далеко от зоны боевого соприкосновения появится Storm Shadow, на нее может среагировать только современный комплекс ПВО. Вот в чем опасность этих ракет. Они могут их использовать, собрав все необходимые данные по беспилотникам самолетного типа, сформировать полностью цифровую систему движения, — сказал военэксперт.

Леонков также рассказал, что ВСУ в случае получения немецких крылатых ракет Taurus использовали бы их против мирного населения и гражданских объектов. По его словам, это связано с тактикой гибридной войны, которую избрал Киев с целью подрыва доверия россиян к власти.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи ВСУ ракет Taurus. Он аргументировал это тем, что для этого понадобится участие немецких военных на Украине. По мнению военкора Александра Коца, Шольц окончательно передумал после публикации прослушки офицеров бундесвера. По его словам, военные обсуждали, как сделать прямое участие Берлина в российско-украинском конфликте незаметным.