Стало известно о последствиях взрывов в центре и на западе Украины «Укрэнерго»: тепло- и гидроэлектростанции повреждены после взрывов на Украине

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Тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения в результате взрывов 29 марта, сообщает пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго». По данным оператора, в Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в городах Львове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях. Также несколько взрывов прозвучало в Киевской области. Местные мониторинговые каналы писали, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо из-за российской «интенсивной активности» на Украине. Оперативное командование вооруженных сил республики заявило о запуске всех необходимых для обеспечения безопасности воздушного пространства страны процедур. Там также подчеркнули, что ведут «мониторинг ситуации».