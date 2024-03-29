В Польше сообщили о мерах в связи с «интенсивной активностью» РФ на Украине Польша подняла авиацию в небо из-за «интенсивной активности» РФ на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Авиацию Польши и союзных подняли в небо из-за российской «интенсивной активности» на Украине, сообщило в соцсети Twitter (X) оперативное командование Вооруженных сил республики. Были запущены все необходимые для обеспечения безопасности воздушного пространства страны процедуры, «ведется мониторинг ситуации».

В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины, — говорится в сообщении командования.

На всей территории Украины с 06:00 объявлена воздушная тревога. В городе Львове, в Полтавской и Хмельницкой областях произошли взрывы. Также взрывы снова раздались в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киевской области после объявления воздушной тревоги. Местные мониторинговые каналы писали, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА. Поступала также информация о взрывах в Днепропетровской и Черкасской областях.