Во Львове, Кеневе и трех областях Украины прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Львове, в Полтавской и Хмельницкой областях, сообщил украинский телеканал «Дом». Также взрывы снова раздались в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск), написало агентство «Укринформ», и в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявило УНИАН. Польша подняла в небо свою авиацию в связи с произошедшим, добавило издание.

Также стало известно, что в Кеневе (Черкасская область) зафиксирован взрыв. В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Во всех регионах власти ситуацию не комментировали и подробности взрывов неизвестны.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Киевской области после объявления воздушной тревоги. Местные мониторинговые каналы писали, что в столицу Украины прилетел целый рой ударных БПЛА. Поступала также информация о взрывах в Днепропетровской и Черкасской областях.

Сообщалось также, что в районе Бровар после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы, так как системы противовоздушной обороны (ПВО) не сумели отбить массовую атаку. Также стало известно о взрывах в Павлограде (Днепропетровская область). Официального подтверждения власти регионов не предоставили.