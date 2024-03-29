Военный эксперт обратил внимание на проблемы с ПВО Украины Военный эксперт Дандыкин: ПВО Украины постепенно уничтожается российской армией

Фото: МО Украины

Украина столкнулась с проблемами с системами противовоздушной обороны (ПВО), их активно уничтожает российская армия, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что сначала ВСУ использовали советские системы, а позже у них стали появляться комплексы НАТО.

Вначале у Украины были советские системы ПВО, потом появились комплексы НАТО. Теперь мы уничтожаем их. Чтобы защитить свои войска, Украина вынуждена перемещать ПВО вперед, ближе к линии соприкосновения, но нам все равно удается их уничтожать. Кроме того, ПВО — это очень дорогое удовольствие, а поставок сейчас особо нет, — пояснил Дандыкин.

По его словам, большинство российских ракет достигают цели. Он отметил, что ВС РФ регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Дандыкин добавил, что самым защищенным городом остается Киев, но даже там наблюдаются проблемы с ПВО: большинство систем Patriot выведены из строя.

Военный эксперт ранее рассказал, что ВС РФ стали чаще уничтожать танки Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, так как ВСУ стали больше их использовать. По его словам, украинская армия столкнулась с ситуацией, когда оружия остается меньше, чем «выбивается».